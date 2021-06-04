رواتب المدارس الأهلية 1442 هي الرواتب التي صدر قرار اعتمادها من قبل نظام العمل السعودي باختلاف الرواتب التي تخص المعلمين بالمدارس بالنظام العام ، ولكن مع وجود بعض الشروط والضوابط وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل.

رواتب المدارس الأهلية 1442

تختلف رواتب المعلمين في المدارس الأهلية عن رواتب المعلمين في مدارس التعليم العام، لأن رواتبهم تعتبر تابعة إلى رواتب النظام القطاع الخاص مما يجعل الفروق بين رواتب الفريقين واضحة، حيث أن رواتب المعلمين في المدارس الأهلية أصبحت تتراوح ما بين 1500 و 2000 ريال سعودي، وربما سوف تتغير إلى الزيادة حتى لا يقل راتب المعلم عن 4000 جنيه.

شروط حصول المعلم على دعم أجور المعلمين

هناك مجموعة من الشروط التي يضعها صندوق الموارد البشرية حتى يتمكن المعلمين من الحصول على دعم الأجور في المدارس الأهلية، ولابد أن يستوفي المعلم هذه الشروط وأهم هذه الشروط:

المدرسة تقوم بالتسجيل في برنامج دعم الأجور. أن تكون المدرسة تابعة إلى النطاق البلاتيني أو الأخضر. يتم تسجيل المدرسة في التأمينات الاجتماعية والنشاطات الخاصة بها. المدرسة تكون مسجله في نظام حماية الأجور عندما تقدم طلب دعم الأجور. رواتب المعلمين لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. المعلمين لابد أن يكونوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية حيث يوجدون موظفين بدوام كامل. لا يكون المعلمين مستفيدين من البرامج التي يصدرها صندوق تنمية الموارد البشرية. المعلمين غير مستفيدين من البرامج التي تخص دعم الأجور في الجهات التعليمية والتدريبية.

يتم الدخول إلى موقع الخدمة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية من خلال الرابط المباشر.

البيانات والمستندات المطلوبة يتم تحميلها مع التسجيل .

يزور الموظف المختص فرع الصندوق حتى يتمكن من تفعيل الحساب.

يوافق المعلم على جميع الشروط والأحكام للبرنامج.

يتم تسجيل الموظفين من خلال الموقع الرسمي للصندوق.

المدرسة يتم تسجيلها في برنامج حماية الأجور.

تقدم المدرسة طلب مع تحديد الموظفين الذين يريدون أن أن يحصلوا على دعم هذا البرنامج.

طريقة التسجيل للحصول على دعم أجور المعلمين

تحدثنا في هذا المقال عن رواتب المدارس الأهلية 1442، وتناولنا جميع التفاصيل عن المدارس الأهلية، ودعم الأجور.