تقرير مقيم عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الحصول علي الخدمة

تقرير مقيم عبر ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة الوطنية بالتعاون مع منصة ابشر الإلكترونية كما أعلنت المنصة علي الخدمة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما تم الإعلان حديثا بالمملكة والتي تسال عنها الكثيرين من السعوديين عن الهوية الرقمية و رخصه القيادة الرقمية وكيفيه تفعيلهم عبر جوالك الخاص والذين يغنوك عن البطاقات الأخري ويمكن استخدامهم أيضا في أي مصلحه بالمملكة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف ألى التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات والتطبيقات وذلك لتطور وسائل الاتصال بين المواطنين والتطور التكنولوجي التي وصلت ألية المملكة. والآن سوف نقوم بشرح شروط ومتطلبات الخدمة وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

طلب تقرير مقيم عبر ابشر

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة الكترونيا والتي تمكنك من الاطلاع علي جميع المعلومات الأساسية للعماله المنزلية وكيفيه طباعتها الكترونيا. حيث يمكن الحصول أيضا علي التقرير لتقديمه إلي احد المؤسسات بالإضافة انه يمكن استخدامه في خدمات اخرى بالمملكة، كم تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه علي المنصة.

شروط طلب تقرير مقيم

كما أعلنت المنصة أيضا عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد لكي يقوم بالحصول علي التقرير بسهوله وهي:

التقرير لا يعتبر وثيقه رسميه لأثبات المقيم ولكن يعتبر من التقارير الاستكمالية بغرض تقديمها إلي أي جهه معينه لتنفيذ الخدمات لديها.

صلاحيه التقرير تكون 30 يوم من تاريخ صدوره ولكن يعتبر لاغيا بعد مرور المدة كما يمكن التحقق من صحه التقرير من الجهة عبر منصة ابشر من خلال رقم أقامة المقيم والرقم المرجعي بالتقرير.

خطوات إصدار طلب تقرير مقيم

كما تم الإعلان من قبل المنصة عن طريقه وكيفيه إصدار وطباعه طلب تقرير مقيم وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

الضغط علي خدماتي ثم اختيار خدمات.

اختيار جوازات من القائمة ثم الضغط علي طلب تقرير مقيم.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وتكون صحيحه.

البيانات المتاحة في التقرير

كما تم الإعلان عن البيانات الموجودة بالتقرير وهي: