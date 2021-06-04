أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج حزام مهدي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج حزام مهدي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج حزام صالح مهدي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد حزام صالح مهدي وجهده الخيري وعطائه الانساني وسعيه المتواصل لإصلاح ذات البين والمساهمة في استقرار المجتمع في منطقته، كما كان احد الشخصيات المؤتمرية البارزة على مستوى محافظة عمران، واحد عقال هجره قاعه بمديرية جبل يزيد.
وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجلي الفقيد محمد وعلي، ولشقيقه صالح صالح مهدي واخوانه وكافة آل مهدي بمديرية جبل يزيد محافظة عمران بهذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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