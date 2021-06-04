الاتحاد الأوروبى يغلق مجاله الجوى أمام بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس الأوروبى فى بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه قرر تشديد الإجراءات العقابية بحق مينسك من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضى الاتحاد أو الهبوط فى مطاراته.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأى طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط فى مطاراتها أو عبور أجوائها.

ولا يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروسيا الجوى.

ويأتى هذا القرار المتوقع على خلفية الحادثة التى نفذت فيها طائرة ركاب لشركة ""ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا فى مطار مينسك حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم فى الخارج رومان بروتاسيفيتش.

وكانت عدد من شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" و"آير فرانس"، قد تراجعت عن تسيير الرحلات عبر أجواء بيلاروسيا على خلفية الحادث المذكور.

وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يوميا عبر أجواء بيلاروسيا، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا فى مختلف أنحاء أوروبا.