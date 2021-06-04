بوتين: واشنطن لديها رغبة فى كبح تطورنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام منتدى بطرسبورج الاقتصادى العالمى، اليوم الجمعة: "ليس لدينا خلافات مع الولايات المتحدة. لديهم خلاف واحد فقط هو أنهم يريدون كبح تنميتنا ويتحدثون عن ذلك علنا".

وحول توقعاته من اجتماعه الأول مع نظيره الأمريكى جو بايدن فى جنيف فى 16 يونيو، قال بوتين: "سنبحث قضايا العلاقات الثنائية. وانطلق من حقيقة أننا يجب أن نحاول إيجاد طرق لتسوية هذه العلاقات، فهى اليوم فى مستوى منخفض للغاية، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا".

وأضاف: "سنتحدث عن الاستقرار الاستراتيجى، وتسوية النزاعات فى المناطق الأكثر سخونة. كما آمل بأن نتحدث عن عملية نزع السلاح، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة الوباء وقضايا البيئة. هذا جدول أعمال تقريبى".