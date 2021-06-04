قانون تعويض الموظفين في الإضافي الليلي حسب قانون العمل السعودي

قانون تعويض الموظفين في الإضافي الليلي هو احد الأسئلة التي تشغل بال الكثير من العاملين في المملكة سواء كان العامل مواطن سعودي أو وافد مقيم في السعودية بغرد العمل، وفي هذا الصدد سوف نوضح لكم كافة البنود التي تم أثباتها في قانون العمل السعودي بخصوص الوقت الإضافي للعمل أو ما يسمي الشفت الليلي، وتم في الآونة الأخيرة تم تطوير قانون العمل السعودي بكافة بنوده وذلك ابتداءً العام الماضي 2020 وتم توضيح ماهية العمل الليلي وما هي واجبات العامل الليلي وما له من حقوق وهذا بناء علي توجهات الحكومة السعودية وتحديدا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي بدورها تكون مسؤله عن كافة أمور العمالة.

ويهدف قانون العمل السعودي إلى تنظيم كافة الإجراءات التي تتبعها المؤسسات القطاعات الحكومية والشركات الخاصة مع العمالة التي هي علي قوة العمل لديهم سواء هذا العامل مواطن سعودي أو من العمالة الوافدة المقيمة في المملكة، ومن يخالف هذه الإجراءات يعرض نفسه للمسائلة القانونية كما أوضحنا في مقال سابق الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وغيرها من المقالات الأخري التي بدورها تكشف كافة بنود قانون العمل السعودي.

تعريف الوقت الإضافي حسب قانون العمل السعودي

وتعريف الوقت الإضافي في قانون العمل السعودي أن يقوم الموظف بتأدية مهام وظيفته التي مثوبته في العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل خلال الفترة من الساعة 11.00 مساءً وحتى الساعة 6.00 صباحًا كحد أدنى 3 ساعات عمل خلال المدة المحددة، وذلك لأن الساعات الأصلية للعمل تكون خلال الفترة ما بين الساعة 6.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 مساءً.

حقوق الموظف في الوقت الإضافي

وجاءت هذه الحقوق التي تم اقرارها في التعديلات الأخيرة في قانون العمل السعودي والذي تم أدراج بنود جديده في هذا القانون منها علي سبيل المثال…. حيث يصب هذا التعديل في مصلحة الموظف في المقام الأول وذلك لحفظ حقوق العاملين بشكل عام في كافة القطاعات سواء حكومية أو خاصة، أما بخصوص حقوق الموظف في الوقت الإضافي حددة وزارة اعمل وتحديدا على لسان وزيرها عندما اصدر قراره بخصوص الالتزامات الواجبة على صاحب العمل والتي يجب أن يلتزم تجاه العامل الليلي بعدد من الالتزامات وهي:

توفير جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها العامل الليلي. يحق للعامل أن يقوم بتقديم تقرير طبي يوضح حالته الصحية وأهليته للعمل الليلي. إن كان العامل لا يناسبه صحيًا العمل الليلي على صاحب العمل أن يقوم بنقله إلى فترات العمل الصباحية المعتادة على أن تكون له نفس ساعات العمل الليلي.

فئات الموظفين المستبعدين من الوقت الإضافي

وقام وزير العمل السعودي احمد بن سلمان عبدالعزيز الراجحي بتحديد الموظفين الذين يتم استبعادهم من فترة العمل الليلي، واهم مواصفات هذه الفئة من العمال هم كتالي:

الموظف الذي يقوم بتقديم شهادة طبية توفيد أن ذلك العامل لا يمكنه أداء العمل في الفترة الليلية لان حالته الصحية لا تسمح بذلك.

السيدة الحامل لأيمكن وضعها في قائمة العمل في الفترة الليلية وذلك يكون خلال فترة 24 أسبوع قبل موعد الوضع، كما يجب أن يتم اختيار عمل مناسب لها خلال ساعات العمل الصباحية المعتادة.

إذا السيدة المرأة الحامل أو الأم خاصة وتحديدا في فترة ما بعد الولادة شهادة طبية توضح لا يمكنها العمل في الوقت الإضافي أو الفترة الليلية وذلك حتى يمكنها رعاية طفلها.

على صاحب العمل أن يوفر للسيدة الحامل والأم الخدمات الغذائية والتسهيلات اللازمة لهن.

مميزات الوقت الإضافي حسب قانون العمل السعودي

وبحسب ما ذكر علي لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن مميزات العمل الليلي التي اكدها الوزير احمد الراجحي ضمن قراره بخصوص قانون تعويض العاملين في الشفت الليلي حسب قانون العمل السعودي والتي يكون على صاحب العمل أن يقوم بتعويض العامل الليلي مقابل العمل في الفترة المسائية ويمنحه بعض المزايا التي قد تكون على شكل:

مزايا في الأجر الخاص بالموظف وأيضا يتم توفير بدل نقل للعمال يتناسب مع العمل الليلي. أن يتم توفير لهم وسائل النقل مناسبة للموظف في حال عدم توفرها. التعويض المالي مقابل رسوم النقل إلى جانب المزايا الأساسية لنقل. منح العامل الليلي بدل يتناسب مع طبيعة العمل الليلي. أن تتم مساواتهم بالعاملين في الفترة الصباحية وحماية حقوقهم في التدريب والتأهيل وأن تتم ترقيتهم وفقًا للأقدمية وغير ذلك من حقوق على صاحب العمل والتي يجب المحافظة عليها. أن تكون فترة الراحة بين يوم عمل واليوم التالي للعمل لا تقل عن 12 ساعة. ألا تتخطى فترة العمل الليلي مدة 3 شهور متتالية. أن يتم تدوير العامل للفترة الصباحية لمدة شهر على الأقل ومن ثم يمكن العودة للعمل الليلي مرة أخرى ولكن ذلك يستوجب الحصول على موافقة خطية من العامل نفسه. يحق للعامل التراجع عن الموافقة على العمل الليلي بشرط أن يتم تقديم ما يثبت عدم قدرته على الاستمرار بالعمل الليلي. أن يتم مراعاة المسنين وأصحاب المسئولية العائلية وجميع من لهم أوضاع خاصة. يتم تطبيق مزايا العمل الليلي على: من يعمل بنظام العمل الليلي لفترة شهر كامل. من يعمل لمدة شهرين أو أكثر بمعدل 25% بالفترة الليلية. من يعمل لمدة تزيد عن 45 يوم عمل بالفترة الليلية على مدار العام. لا يتم تطبيق نظام العمل الليلي خلال شهر رمضان وتكون ساعات العمل الصباحية هي الساعات المعتمدة للعمل فقط.

الجدير بالذكر استثناء على ذلك أجاز النظام في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوافر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.