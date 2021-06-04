طريقة الاستعلام عن نتائج قياس من تطبيق توكلنا 1442

الاستعلام عن نتائج قياس من تطبيق توكلنا يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء الكثيرة التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي النتيجة الخاصة باختبار القدرات التي تكون علي منصة قياس.

نتائج قياس من تطبيق توكلنا 1442

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بإنة يمكن إن يتم الحصول علي نتائج اختبارات قياس علي تطبيق توكلنا للتصاريح الأمنية حيث إن هذا التطبيق هو واحد من ضمن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالحكومة السعودية ويعمل هذا التطبيق بنظام الذكاء الاصطناعي حيث يقدم للمواطنين والمقيمين الكثير من الخدمات الإلكترونية وأيضاً يمكن من خلالة الحصول علي التصاريح الأمنية.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

التسجيل في تطبيق توكلنا للتصاريح هو واحد من ضمن التطبيقات التي يجب علي كافة المواطنين والمقيين في المملكة القيام بالتسجيل فيها ويتم التسجيل في هذا التطبيق عن طريق أتباع الأتي:

تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات الخاص بك.

تثبيت التبطيق علي الهاتف المحمول.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للتطبيق إنشاء حساب جديد.

تكتب الأسم ثم تحديد الجنسية.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب رقم الهاتف المحمول.

إدخال عنوان المنزل.

تكتب جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني.

الضغط علي زر التسجيل الموجود في صفحة أخري.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس من تطبيق توكلنا

هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك إن تقوم بها من أجل الاستعلام عن النتائج حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: