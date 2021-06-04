رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 والخطوات tharwa.education.gov.dz

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021، التي أطلقه وزارة التربية الوطنية بالجزائر مؤخراً من أجل أتاحت الفرصة للتسجيل للأساتذة في كل ولايات الجزائر، حيث يمكنك من خلال هذا الموقع استخراج جميع الوثائق المطلوبة وكذلك شهادات العمل، إمكانية التواصل مع الأسر لمتابعة المستوي التعليمي، كما يمكنك من خلال هذا الموقع الاستفادة من خدمات أشعار الغياب والدرجات.

يذكر أن الدكتور محمد واجعوط وزير التربية بالجزائر أكدت عن انطلاق المرحلة الجديدة للتسجيل منذ بداية الشهر الجاري والمقرر أن تستمر لمدة عشرين يوم.

كي تتمكن من التسجيل في فضاء الأساتذة للعام الجديد عليك أن تتبع بعض الخطوات البسيطة القادمة:

الدخول على موقع ostad.education.gov.dz .

. تسجيل البيانات بشكل صحيح.

إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك.

كتابة الرقم التعريفي وكذلك كلمة المرور.

النقر على كلمة تسجيل.

طباعة الاستمارة الإلكترونية.

حيث شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع في نسب التسجيل، وذلك قبل انتهاء موعد التسجيل التي حددته وزارة التربية الوطنية، علي جانب اخر أعلنت الحكومة الجزائرية عن نتائج شبه الطبي 2021 والذي شهد ارتفاع كبير جدا أيضا خلال الساعات القليلة الماضية، لذا نوجه عناية السادة القراء الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل كي لا يفوتك الموعد المحدد للتسجيل.

أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن بدء التسجيل في فضاء الأساتذة والذي يستمر حتي نهاية يوم التاسع عشر من شهر يونيو 2021 وذلك من خلال رابط تسجيل فضاء الأساتذة 2021 (tharwa.education.gov.dz).

في الختام نؤكد علي الجميع أننا مستعدون طوال اليوم للرد علي طرحاتكم وأسئلتكم الخاصة بعملية التسجيل عبر الرابط المحدد وكذلك الأسئلة الأخري علي مدار 24 ساعة.