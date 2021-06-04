التسجيل في منصة مدد حماية الأجور لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص

منصة مدد حماية الأجور تعتبر من أهم منصة المنصات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعمل على حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص وحماية الأجور الخاصة بهم من خلال تسجيل المنشآت على المنصة وتسجيل بيانات العاملين بها وتحديد الأجور الخاصة بهم والتوقيت الذي يتم دفع الراتب فيه وغيرها من الأمور التي تلزم المنشأة بحقوق العاملين فيها وتتيح للسلطات التدخل لفض المنازعات وغيرها. سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منصة مدد.

منصة مدد حماية الأجور

تعمل المملكة العربية السعودية على تسهيل الخدمات المختلفة للقطاع الخاص ولكافة المنشآت والشركات العاملة والتي لديها عمالة تحفظ حقوقهم وتحفظ العلاقة بين العامل والمنشأة وتقم لهم كافة الحقوق الخاصة بالأجور والاشتراك في التأمينات ويمكن التسجيل في منصة مدد حماية الأجور للأفراد والمنشآت عن طريق هذه الخطوات:-

يتم التوجه إلى منصة مدد على الإنترنت.

الضغط على كلمة تسجيل وإدخال البيانات التالية.

كتابة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهوية وبيانات التواصل.

كتابة البيانات الأساسية الخاصة بالعمل.

إدخال بيانات المنشأة البنكية، ثم الانتقال إلى التحقق وتلقي رمز التفعيل الخاص بالتسجيل.

يتم الدخول على خدمة إضافة منشأة وكتابة كافة البيانات المطلوبة من خلال اختيار المؤسسة التابع لها.

إضافة ملف الأجور على منصة مدد

حماية لحقوق الموظفين يتم إضافة ملفات الأجور الخاصة بهم على منصة مدد Mudad والتعريف بكافة الأجور والبدلات والعلاوات وغيرها ولابد أن تكون المنشأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية ويتم إضافة ملف الأجور بهذه الخطوات:-

الدخول على منصة مُدد الإلكترونية على الإنترنت والانتقال إلى نظام حماية الأجور.

كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية أو رقم الإقامة، ثم الضغط على التحقق.

كتابة رمز التحقق المتلقي على الهاتف واستكمال البيانات المطلوبة ورفع ملف الأجور.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج حماية الأجور في عام 2013، وقد تم تحسينه فيما بعد بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية 2030 للإسهام في التطور الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل ومتابعة عمليات صرف أجور العاملين للأفراد والمنشآت من السعوديين والعمالة الوافدة.