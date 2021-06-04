جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أجلت العائلات بسبب سرعة انتشار النيران وتقدمها نحو المنازل. وذكرت مواقع إسرائيلية أن 35 طاقم إطفاء مدعومة بـ10 طائرات يكافحون لإخماد الحريق فى أحراج تسور هداسا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إسرائيل تجلى 400 عائلة إثر حريق فى مستوطنة بالقدس المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.