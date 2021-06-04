الاتحاد الإفريقى: 4 دول فقط لم تحصل على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن 4 دول أفريقية فقط لم تتسلم لقاح فيروس كورونا، وهى: إريتريا وتنزانيا وتشاد وبوروندى، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وقال مدير المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، خلال مؤتمر صحفى، إن 50 دولة إفريقية حصلت على نحو 53.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن 4 دول إفريقية فقط لم تبدأ بعد فى تطعيم مواطنيها من فيروس كورونا.

وأشار المسؤول الإفريقى إلى أن 5 دول أعضاء بالاتحاد الإفريقى تمكنت من إعطاء معظم جرعات لقاحات كورونا لسكانها، وهى: مصر، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا وزيمبابوى.

ووفق آخر تقرير للمركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهى المؤسسة الإفريقية الرسمية المعنية بالصحة، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 فى أفريقيا إلى 4 ملايين و867 ألف و727 حالة إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء فى القارة السمراء 131 ألفا و441 حالة وفاة.

وأكد التقرير اليومى للمركز أن حالات التعافى من وباء كورونا فى إفريقيا بلغ 44 مليونا و4 آلاف و608 حالات.