جدة - نرمين السيد - وبدأت عملية إزالة المخيم فى حوالى السادسة صباحا، ونقل المهاجرون إلى مراكز استقبال أخرى فى المنطقة، حسب وكالة "رويترز".
وقالت السلطات المحلية فى كاليه إن عدد المهاجرين زاد بشدة فى الأسابيع الماضية، وأضافت: "عثرنا على عدة مئات من المهاجرين فى المكان منهم نحو 30 طفلا".
وأزالت السلطات الفرنسية مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا فى أنحاء أخرى فى غضون شهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الفرنسية تفكك مخيما يقطنه لاجئون بينهم 30 طفلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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