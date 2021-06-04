الشرطة الفرنسية تفكك مخيما يقطنه لاجئون بينهم 30 طفلا

جدة - نرمين السيد - وبدأت عملية إزالة المخيم فى حوالى السادسة صباحا، ونقل المهاجرون إلى مراكز استقبال أخرى فى المنطقة، حسب وكالة "رويترز".

وقالت السلطات المحلية فى كاليه إن عدد المهاجرين زاد بشدة فى الأسابيع الماضية، وأضافت: "عثرنا على عدة مئات من المهاجرين فى المكان منهم نحو 30 طفلا".

وأزالت السلطات الفرنسية مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا فى أنحاء أخرى فى غضون شهور.