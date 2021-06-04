الأردن: الدفاع المدنى يخمد 199 حريقا أغلبها فى الغطاء النباتى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية الأردنية فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنه "جرى التعامل كذلك مع 1.372 حالة إسعاف مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم، وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، و94 حادث إنقاذ، إلى جانب تعقيم وتطهير 1.107 مركبات ومنشآت وموقع من خلال فريق المواد الخطرة فى مختلف محافظات المملكة".

ودعت المديرية، إلى "عدم إشعال النار فى الأعشاب خاصة فى المناطق الحرجية، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التى تكون مرتعا للزواحف كالعقارب والأفاعى، والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911)، إذا دعت الحاجة لذلك".