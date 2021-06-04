موعد حساب المواطن بالهجري والميلادي لعم 1442 وعام 2021، بصفة عامة أصبح حساب المواطن من الملفات التي ترتبط بشكلٍ مُباشر بمتطلبات المواطن السعودي الشهرية وذلك من الفئات التي يستهدفها برنامج حساب المواطن شهرياً.

من ناحية أخرى هذا من أجل توفير المِظلة الاجتماعية الشاملة والضامنة لعدم تأثر المواطنين السعوديين بأي أثر مُحتمل لبرامج الإصلاحات المتتالية في هيكل الاقتصاد السعودي برؤية عام 2030 م من أجل توجيه الدعم لكل مُستحق وترشيد الإنفاق وتقليل الهالك حتى تتحول المنظومة بالكامل لخدمات أعلى كفاءة للمجتمع السعودي بأكمله.

وفي الوقت نفسه هي من أهم الخدمات التي يحتاج إليها المُتابع السعودي شهرياً هي معرفة موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري لدُفعة حساب المواطن وأيضاً بالتاريخ الميلادي، لمواعيد صرف حساب المواطن بالعام الميلادي الجديد 2021 والموافق له هجرياً بالعام 1442.

تسجيل الدخول حساب المواطن:

ولكي تتمكن من تسجيل الدخول في حساب المواطن يجب عليك إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

أولاً يجب أن تقوم بإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

تقوم بكتابة المعلومات المطلوبة والخاصة بك وبتابعيك.

ثم قم بإدخال المستندات المطلوبة.

بعد ذلك قم بإكمال خطوات التسجيل.

وفي النهاية تقوم بالإشعار برقم المعاملة.

مواعيد صرف حساب المواطن في شهر جمادى الأول لعام 1442:

مواعيد صرف حساب المواطن بالعام الهجري 1442 والميلادي 2021:

هو يوم السادس والعشرين من الشهر 26-5-1442 والموافق بالتقويم الميلادي 10 يناير 2021.

توقيت صرف حساب المواطن في شهر جمادى الثاني لعام 1442:

هو يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-6-1442 والموافق ميلادياً 10 من شهر فبراير 2021.

موعد صرف حساب المواطن في شهر رجب لعام 1442:

هو يوم السادس والعشرون من الشهر 26-7-1442 والموافق ميلادي 10 من مارس 2021.

وقت صرف حساب المواطن في شهر شعبان 1442:

هو اليوم التاسع والعشرون من الشهر 29-8-1442 والموافق بالتقويم الميلادي 11 أبريل 2021.

صرف حساب المواطن في شهر رمضان للعام 1442:

هو يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-9-1442 والموافق بالتقويم الميلادي 10 مايو 2021.

موعد صرف حساب المواطن في شوال بعد عيد الفطر 1442:

هو يوم التاسع والعشرون من الشهر 29-10-1442 والموافق بالتقويم الميلادي 10 يونيو 2021.

بينما موعد صرف حساب المواطن بشهر ذي القعدة 1442:

هو يوم الأول من شهر ذي الحجة 1-12-1442 والموافق ميلادي 11 يوليو 2021.

لكن أول موعد لصرف حساب المواطن بالعام الهجري الجديد 1443:

هو موعد الدفعة لشهر ذي الحجة ويتم صرفها في تاريخ الثاني من شهر محرم 2-1-1443 هجرياً والذي يوافق ميلادياً تاريخ 10 أغسطس 2021.

وفيما سبق تعرفنا على دُفعات حساب المواطن من أول شهر يناير منذ ذلك الحين وحتى نهاية العام الهجري 1442 والموافق ميلادياَ شهر يوليو 2021.