أخبار اليمن : الحديدة.. 120 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 120 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 120 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس، و15 خرقا بقصف مدفعي لعدد 171 قذيفة و84 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والجبلية والجاح و6 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي وكيلو16 والجبلية.