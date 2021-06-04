واتساب يعمل على خاصية انتظرها المستخدمون طويلا

تعمل شركة واتساب على خاصية جديدة، ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق.
ووفقا لموقع "وا بيت إنفو"، فأن التطبيق سيفتح خاصية جديدة، وهي نقل جميع المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد.
كما ستتيح الخاصية نقل جميع المحادثات، وعدم فقدان الرسائل السابقة، عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
وقال التقرير إن الخاصية جديدة في فترة التجارب حاليا، وقد تبدأ الشركة بتطبيقها في القريب العاجل.
كما قال التقرير إن استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، لن يحتاج قريبا للارتباط بالإنترنت، وسيعمل من دون الإنترنت.
جميع هذه الخصائص ستحدث تغييرا كبيرا في تجربة المستخدم، وستفتح أبوابا جديدة لزيادة تطبيق الدردشة الأول في العالم.
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