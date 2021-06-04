مصرع 9 عمال أثناء عمليات إصلاح للسكة الحديد فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت محطة "CCTV" الحكومية فى تطبيقها الإخبارى، إن الضحايا كانوا من بين أكثر من 50 عاملا يصلحون جزءا مغلقا من مسار القطار، ولم يكن من الواضح لماذا كانوا على المسار الآخر، الذى كان مفتوحا فى ذلك الوقت ويسير فى الاتجاه المعاكس.

وأشارت إلى أن الحادث وقع عند الساعة 5:18 صباحا عندما مر القطار على منحنى فى مدينة جينتشانج فى مقاطعة قانسو على بعد 1200 كيلومتر (750 ميلا) غرب بكين.

والقطار كان متجها من أورومتشى، عاصمة إقليم شينجيانج فى أقصى غرب البلاد، إلى مدينة هانجتشو الشرقية بمقاطعة تشجيانج، فى رحلة تستغرق قرابة 56 ساعة.