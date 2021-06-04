بوتين: اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية على واشنطن أمر سخيف

جدة - نرمين السيد - وأعرب بوتين، اليوم الجمعة، فى حديث إلى القناة الروسية الأولى على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى العالمى، عن أمله فى أن تصريح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه لا يرى أدلة تثبت وقوف روسيا وراء تلك الهجمات يمثل "مؤشرا على أن الناس القادرين على التفكير يرون أن روسيا لم ولا تتخذ أى خطوات خبيثة".
ورجح بوتين أن بعض المسؤولين فى الولايات المتحدة بدأوا يتساءلون بشأن ما يجرى فى الواقع وخلصوا إلى ضرورة النظر إلى جوهر المشكلة.
وقال: "سمعت عن مصنع تعليب لحوم ما، ويبدو لنا أنه "اتهمنا بالوقوف وراء هجوم سيبرانى عليه" محض هراء. كما سمعت عن "هجوم على" خط أنابيب، وهذا أمر سخيف أيضا".
وجاءت هذه التصريحات تعليقا على الهجوم السيبرانى الذى أسفر فى 30 مايو عن اضطرابات فى عمل الفرع الأمريكى لشركة JBS الدولية لإنتاج اللحوم والعملية الأخرى التى أجبرت فى أوائل مايو شركة Colonial Pipeline، أكبر مشغل لخطوط أنابيب النفط فى الولايات المتحدة، على تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت.
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