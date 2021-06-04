نيجيريا تعلق عمل منصة تويتر إلى أجل غير مسمى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإعلام النيجيرى، لاى محمد، اليوم الجمعة، أن الحكومة النيجيرية علقت إلى أجل غير مسمى عمليات منصة "تويتر" الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعى، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





وأشار فى بيان، إلى أن "التعليق جاء بسبب الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة التى من شأنها تقويض وجود الشركات فى نيجيريا". ولم يخض الوزير فى تفاصيل التعليق، كما لم يتضح على الفور ما الذى قصده الوزير بتعليق العمليات. يذكر أن موقع "تويتر"، حذف الأربعاء الماضى، تغريدة للرئيس النيجيرى محمد بخارى هددت بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبان حكومية. وأوضح موقع "تويتر"، أن "التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين عامى 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة بيافرا فى أقصى جنوب شرق نيجيريا، وهو الصراع الذى راح ضحيته مليون قتيل".

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