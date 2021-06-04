بلجيكا: استئناف النشاط السياحى بشكل شامل اعتبارا من 8 يونيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البلجيكية، مساء اليوم الجمعة، استئناف النشاط السياحى فى البلاد، بشكل شامل اعتبارا من 8 يونيو.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البلجيكية، مساء اليوم الجمعة، استئناف النشاط السياحى فى البلاد، بشكل شامل اعتبارا من 8 يونيو. وحسبما أفادت قناة "العربية"، حذرت بلجيكا من تداعيات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم على الوضع الوبائى.

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