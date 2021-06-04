فتح محفظة استثمارية بالرياض وبدء تداول الرياض من بنك الرياض من الصفر بأقل سعر للعمولة

فتح محفظة استثمارية بالرياض وتداول الرياض هي خدمة مقدمة من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر البنك من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعتبر أكبر مؤسسة مالية بالمملكة العربية السعودية حيث تبلغ قيمة رأس مال البنك أكثر من 30 مليار ريال سعودي، ويخضع البنك للتعاملات الإسلامية وفقا للهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية وذلك في كل التعاملات والخدمات البنكية مثل التداول والفائدة وما إلى ذلك في تعاملات البنوك، ويقدم البنك العديد من الخدمات عبر الإنترنت في إطار توجه المملكة العربية السعودية إلى الخدمات عبر الإنترنت، ويقدم البنك خدمات مثل دفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بالإضافة لتداول الرياض الذي يمكن الوصول له بالتطبيق أو الويب من بنك الرياض.

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التسجيل في تداول الرياض وفتح محفظة استثمارية بالرياض

يمكن لعميل بنك الرياض التسجيل في تداول الرياض بسهولة بدون أية مشاكل باتباع ما يلي من الخطوات الآتية:

أولا يلزم البنك العميل فتح حساب ببنك الرياض أو إذا كان له حساب جاري ببنك الرياض يمكنه التسجيل به.

ثانيا قم بالدخول على الصفحة الرئيسية لتداول الرياض.

قم بالضغط على تسجيل في الخيارات الظاهرة أمامك.

قم بملء البيانات المطلوبة أمامك في الفراغات المخصصة بشكل صحيح وتأكد منها قبل التأكيد.

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك حيث سيتم التأكيد على العملية برمز تأكيدي يرسل للجوال الخاص بك الذي أدخلته.

قم بالتسجيل بالحساب الخاص بك في بنك الرياض باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.

قم بالضغط على “تأكيد”.

بمجرد الضغط على تأكيد تكون قد أكملت عملية التسجيل الخاص بك ويمكنك بدء التداول وعمليات بيع وشراء الأسهم عبر منصة تداول الرياض.

مميزات بنك الرياض وتداول الرياض وفتح محفظة استثمارية بالرياض

يقدم بنك الرياض العديد من المميزات عبر خدماته كتداول الرياض وهي كالآتي:

تغطي فروع بنك الرياض كل أرجاء المملكة العربية السعودية.

الخدمات المصرفية متاحة 24 ساعة في آلات الصرف والخدمات عبر الإنترنت.

تغطي صالات التداول الخاصة بتداول الرياض كل المملكة العربية السعودية ويمكن للعميل زيارة أي صالة لمتابعة عمليات التداول بشكل مباشر.

يمكن للعميل الدخول والتداول بسوق الأسهم السعودي أو سوق الأسهم العالمي والتداول مع تداول الرياض بشكل سهل وسلس.

يمكن للعميل القيام بكل عمليات التداول بمكالمة هاتفية دون الحاجة للتوجه لصالة التداول عبر وسيط يقوم البنك بإعطائك رقمه الخاص والتعامل معه.

تعتبر عمولة بنك الرياض من أصغر العمولات المطروحة من قبل البنوك ومنصات السوق السعودي أو العالمي.

فتح محفظة استثمارية بالرياض

لبدء التداول مع البنك يجب على العميل أن يكون له محفظة استثمارية بالبنك ولفتح محفظة استثمارية بالبنك قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسم للمالية رياض الخاصة ببنك الرياض.

قم بالضغط على “التسجيل” لفتح محفظة استثمارية جديدة.

قم باختيار المحفظة الاستثمارية التي ترغب بها محفظة استثمارية للشركات أو للأفراد.

قم بملء كل البيانات المطلوب لفتح محفظة استثمارية ببنك الرياض وقم بالتأكيد على رقم الحساب البنك الخاص بك ورقم الجوال.

قم بإدخال الرمز التأكيدي المرسل للجوال الخاص بك لتأكيد عملية فتح الحساب الخاص بك.

قم بالضغط على تأكيد لإنهاء عمليات التسجيل وفتح محفظة استثمارية ببنك الرياض.

التداول باستخدام التطبيق البنكي الخاص

يمكنك التداول باستخدام الإنترنت بشكل سهل وسلس باستخدام التطبيق الخاص بالبنك المتاح لجميع الهواتف والذي يسهل عمليات متابعة السوق السعودي والعالمي بشكل لحظي وسهل في التعامل معه بشكل سهل جدا كالآتي:

التطبيق متاح لمستخدمي ISO و Android.

يتيح التطبيق التسجيل لحساب التداول الخاص بك ببصمة الإصبع الخاصة بك.

يمكنك فتح حساب تداول جديد باستخدام التطبيق بشكل سهل أيضا.

يتيح التطبيق التعامل مع الخدمات المقدمة من البنك أيضا كدفع الفواتير والشحن لSTC والدفع عبر الإنترنت والعديد من الخدمات.

يمكنك تقديم شكوى أو استعلام عبر التطبيق دون الرجوع للبنك بشكل سهل وسلس.

يمكنك أيضا البدء بالتداول مع أي بنك من البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي توفر خدمات التداول مثل الراجحي تداول المقدم من بنك الراجحي، ويعتبر الراجحي تداول من أفضل خدمات التداول الموجودة بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى خدمات تداول الأهلي أو تداول الجزيرة مع تداول الراجحي أو تداول الجزيرة أيضا ويمكن متابعة المقالات لمعرفة التفاصيل وخطوات فتح المحفظة.

تحديث بيانات المحفظة الاستثمارية ببنك الرياض

يمكن للعميل تحديث البيانات الخاصة به في المحفظة الاستثمارية بسهولة عبر تطبيق تداول الرياض أو عبر الصفحة الرسمية لبنك الرياض بسهولة تامة كالآتي:

قم بالدخول على الصفحة الرسمية للرياض كابيتال.

قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.

قم بالدخول على بيانات.

قم باختيار الخانات التي ترغب بتعديلها ثم قم بكتابة بياناتك الجديدة.

قم بالضغط على موافقة.

الاستثمار الداخلي والخرجي بالمملكة العربية السعودية

تطرح جميع البنوك بالمملكة العربية السعودية خدمات الإستثمار سواء داخلي أو خارجي بالشركات السعودية والعالمية والتي تشهد نموا كبيرا في الآونة الأخيرة، ويمكن للعميل الدخول بمجال الاستثمار بسهولة ويسر عبر تقديم طلب بفتح محفظة إستثمارية بالبنك الذي يرغب به وبعد إتمام قبول الطلب والإتفاق على المبلغ الذي يتم إيداعه يمكن للعميل الإستثمار بالشكل الذي يرغب به مع أي شركة عالمية.