رواتب شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة 1442 برنامج التدرج للذكور والإناث بالسعودية

رواتب شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة 1442 حيث يعتبر برنامج التدرج هو احد البرامج المطروحة من قبل شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية من الذكور والإناث، حيث يتم التقديم من قبل خريجي الثانوية العامة في البرنامج للتدريب في شركة أرامكو السعودية الخاصة بشؤون البترول في السعودية، ومن ثم يتم تحديد الرواتب الخاصة بالمواطنين والمواطنات الملتحقين بالبرنامج وبناء على تقوم الشركة بتحديد المسار الوظيفي الخاص بهم، لذلك نجد ان أحد أكثر التساؤلات التي يتم طرحها من قبل الاشخاص في السعودية من خريجي الثانوية العامة هي الرواتب الخاصة بالعاملين في شركة ارامكو تبعا لبرنامج التدرج الخاص بالتدريب للذكور والاناث ايضا، كما نتابع التقويم الدراسي 1443، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة برواتب الذكور والإناث من خريجي الثانوية العامة في شركة أرامكو تبعا لبرنامج التدرج المطروح من الشركة.

رواتب شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة 1442

برنامج التدرج لخريجي الثانوية العامة شركة للذكور والإناث تقوم شركة ارامكو للبترول السعودية بتقديم الكثير من الفرص المميزة لخريجي الثانوية العامة من الإناث والذكور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة من خلال برنامج تدرج الذي يتيح الأشخاص الملتحقين بهذه البرامج فرصة الحصول على الوظائف المميزة في شركة أرامكو عقب فترة التدريب والتي تختلف الرواتب الخاصة بها بشكل كبير حسب الوظيفة، ونجد ان هذه البرامج التدريبية تشمل تعلم الكثير من المواد مثل اللغة الانجليزية ومادة الرياضيات والعديد من المعدات المختلفة مثل مهارة التعامل مع التكنولوجيا والكمبيوتر وغيرها من المهارات التي يكتسبها الأشخاص عند التحاقهم بهذه البرامج التدريبية المقدمة من شركة ارامكو.

رواتب ارامكو لخريجي الثانوية من الذكور والإناث برنامج تدرج

من أهم المميزات التي تميز برنامج تدرج المطروح من قبل شركة ارامكو السعودية للبترول لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث هي ميزة تقديم الرواتب الشهرية في الفترات التي يتم بها تدريب الطلاب، ونجد ان هذه الرواتب تختلف اختلاف كبير حسب المسار الذي يتخذه الشخص في التدريب، كما يتم تحديد متوسط الرواتب أثناء فترة التدريب والتي تبلغ حوالي 3000 ريال سعودي، كما نجد انه يتم خصم نسبة 9% من هذا الراتب للتأمينات الاجتماعية، فترة التدريب التي يخوضها الأشخاص في هذا البرنامج تستمر لمدة عامين، وخلال العاملين يتم تدريب الملتحقين بشكل عملي وليس بشكل تعليمي فقط، حيث يتم تخصيص مدة الدوام الكامل الملتحقين في هذه المدة تصل الى 8 ساعات في اليوم بداية من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء، بعد انتهاء هذه المدة يتم توظيف الملتحقين بالوظائف المختلفة الخاصة بهم والتي تم التدريب عليها في هذه الفترة.

الشروط اللازمة للقبول في شركة أرامكو من خريجي الثانوية العامة

هناك بعد الشروط التي تم تحديدها من قبل شركة أرامكو لكي يتم القبول للتدريب في برنامج تدرج التابع لشركة ارامكو من قبل خريجي الثانوية العامة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي.

الا يقل المعدل الخاص بالمتقدم للبرنامج عن 75%.

الا تقل الدرجة الخاصة باختبار القدرات للطالب المتخرج عن 70.

الا يكون عمر المتقدم اكبر من 24 عام.

يقوم المتقدم بتقديم السجل المروري الخاص به لآخر عامين.

برنامج التدرج لخريجي الثانوية العامة 1442

شركة أرامكو السعودية تعمل على توفير المزيد من الدعم لدفعات خريجي الثانوية العامة من خلال برنامج التدريبي للبنبن والبنات، الذي تطرحه الشركة لهم حتى تساعدهم بدعمها وتدريبهم على الالتحاق بفرص عمل داخل الشركة ، حيث يتم التدريب حسب قدرات ورغبات الطلاب في مستويات مختلفة تساعدهم في المستقبل الوظيفي بالشركة.

رواتب شركة ارامكو لخريجي 1442

رواتب شركة ارامكو لخريجي الثانوية العامة 1442، من أبرز الخدمات التي تقدمها شركة أرامكو للخريجين من البنين والبنات للمساعدة في التدريب التدريجي وفق برامج التدريب التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لطلاب الثانوية العامة على يستطيعون الحصول على الوظائف المناسبة خلال الفترة القادمة لذا توفر لهم الفرص والتدريب المناسب لهم خلال الفترة عبر شركة أرامكو السعودية.