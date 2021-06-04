سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2020 الجبر Kia Algebra

كيا سبورتاج 2020 الجبر هي السيارة الكروس أوفر التي تم عرضها في وكالة الجبر وجاءت في حجم متوسط تتناسب مع العديد من الفئات ويمكن شرائها من خلال الوكيل حتى يتم الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها والعروض التي يتميز بوجودها على جميع الأنواع المتوفرة لديه.كيا سبورتاج 2020 الجبر
قام التوكيل بتوفير بعض العروض الخاصة بسيارة كيا سبورتاج 2020 الجبر وتعتمد تلك العروض على تحويل الرواتب لاقتناء السيارة وتم تحديدهم بنسب مختلفة ليصبح القسط الشهري متناسب مع حالة العميل ويتم ذلك بالتعاون مع البنك الأهلي لسداد الأقساط وتتراوح اسعار كيا سبورتاج 2020 بين 394.9 جنيه إلى أن تصل أعلى فئة بها لسعر 519.9 ألف جنيه.
سعر كيا سبورتاج 2021
بعد أن قمنا بتوضيح التفاصيل الخاصة بسيارة كيا سبورتاج 2020 الجبر سنقوم بذكر سعر سيارة كيا سبورتاج 2021 وتكون كالآتي:
- تأتي فئة LX بسعر 399.900 جنيه.
- والفئة الثانية LX CAM تكون بسعر 404.900 جنيه.
- كما تتواجد فئة ثالثة وتُسمى LX FO وتكون بسعر 444.900 جنيه.
- وتتوافر فئة LX/ FO+ بسعر 454.900 جنيه.
- وتكون الفئة الرابعة والمسماة بـ H/L+ بسعر 489.900 جنيه.
- الفئة الخامسة T/L+ تأتي بسعر 529.900 جنيه وهي الأعلى سعرًا.
هناك العديد من المزايا التي تأتي مع تلك السيارة التي تعد من عائلة الـ SUV القوية وتكون مواصفاتها كالتالي:
- تأتي السيارة بمحرك V4.
- سعة المحرك 2.4 لتر.
- القوة 181 حصان.
- كما تأتي الفئات الأعلى من السيارة بمحرك رباعي مع تربو، وتبلغ سعته 2.0 لتر بالإضافة إلى قوة 240 حصان.
- زمن التسارع من 0 إلى 100 كم يكون 11.1 ثانية.
تفاجئ الكثير من محبي جيب كيا سبورتاج بما جاء بها من مواصفات لعام 2019 وهي كالتالي:
- المحرك الخاص بها 4 سلندر مع سعة 1600CC.
- قوة المحرك تتراوح بين 140 إلى 177 حصان.
- ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.
- تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم.
في حالة البحث عن كيا سبورتاج 2014 للبيع يجب أن نتعرف على المواصفات الخاصة بها أولًا والتي تكون كالتالي:
- تأتي الفئة الأولى من السيارة بمحرك بسعة 2.4 لتر بقوة 176 حصان.
- والفئة الثانية مزودة بمحرك بسعة 1.6 لتر بقوة 140 حصان.
- ويعتمد الفئتين على ناقل للحركة مزود بـ 6 سرعات.
وبهذا نكون قد قمنا بتوضيح مواصفات كيا سبورتاج 2020 الجبر وأسعارها بالإضافة إلى التعرف على بعض الفئات الأخرى من تلك السيارة المميزة.
الوسوم
كيا سبورتاج 2020 الجبر هي السيارة الكروس أوفر التي تم عرضها في وكالة الجبر وجاءت في حجم متوسط تتناسب مع العديد من الفئات ويمكن شرائها من خلال الوكيل حتى يتم الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها والعروض التي يتميز بوجودها على جميع الأنواع المتوفرة لديه.كيا سبورتاج 2020 الجبر
قام التوكيل بتوفير بعض العروض الخاصة بسيارة كيا سبورتاج 2020 الجبر وتعتمد تلك العروض على تحويل الرواتب لاقتناء السيارة وتم تحديدهم بنسب مختلفة ليصبح القسط الشهري متناسب مع حالة العميل ويتم ذلك بالتعاون مع البنك الأهلي لسداد الأقساط وتتراوح اسعار كيا سبورتاج 2020 بين 394.9 جنيه إلى أن تصل أعلى فئة بها لسعر 519.9 ألف جنيه.
سعر كيا سبورتاج 2021
بعد أن قمنا بتوضيح التفاصيل الخاصة بسيارة كيا سبورتاج 2020 الجبر سنقوم بذكر سعر سيارة كيا سبورتاج 2021 وتكون كالآتي:
- تأتي فئة LX بسعر 399.900 جنيه.
- والفئة الثانية LX CAM تكون بسعر 404.900 جنيه.
- كما تتواجد فئة ثالثة وتُسمى LX FO وتكون بسعر 444.900 جنيه.
- وتتوافر فئة LX/ FO+ بسعر 454.900 جنيه.
- وتكون الفئة الرابعة والمسماة بـ H/L+ بسعر 489.900 جنيه.
- الفئة الخامسة T/L+ تأتي بسعر 529.900 جنيه وهي الأعلى سعرًا.
هناك العديد من المزايا التي تأتي مع تلك السيارة التي تعد من عائلة الـ SUV القوية وتكون مواصفاتها كالتالي:
- تأتي السيارة بمحرك V4.
- سعة المحرك 2.4 لتر.
- القوة 181 حصان.
- كما تأتي الفئات الأعلى من السيارة بمحرك رباعي مع تربو، وتبلغ سعته 2.0 لتر بالإضافة إلى قوة 240 حصان.
- زمن التسارع من 0 إلى 100 كم يكون 11.1 ثانية.
تفاجئ الكثير من محبي جيب كيا سبورتاج بما جاء بها من مواصفات لعام 2019 وهي كالتالي:
- المحرك الخاص بها 4 سلندر مع سعة 1600CC.
- قوة المحرك تتراوح بين 140 إلى 177 حصان.
- ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.
- تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم.
في حالة البحث عن كيا سبورتاج 2014 للبيع يجب أن نتعرف على المواصفات الخاصة بها أولًا والتي تكون كالتالي:
- تأتي الفئة الأولى من السيارة بمحرك بسعة 2.4 لتر بقوة 176 حصان.
- والفئة الثانية مزودة بمحرك بسعة 1.6 لتر بقوة 140 حصان.
- ويعتمد الفئتين على ناقل للحركة مزود بـ 6 سرعات.
وبهذا نكون قد قمنا بتوضيح مواصفات كيا سبورتاج 2020 الجبر وأسعارها بالإضافة إلى التعرف على بعض الفئات الأخرى من تلك السيارة المميزة.
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