تمويل شخصي براتب 2000 ريال بدون تحويل الراتب ويصل إلي 2 مليون ريال من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي يقدم تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون فوائد، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المختلفة وفقا لشروط وضوابط خاصة للحصول علي التمويل لتلبية احتياجهم الخاصة ويصل التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي، حيث يقدم الكثير من التمويلات الإسلامية متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأقساط مريحة وسهل الدافع وتناسب جميع المواطنين ويصل سداد الأقساط إلي 60 شهر، لذلك نقدم لكم كيفية التقديم أون لاين للحصول علي التمويل من مصرف الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يبحث الكثير من المواطنين عن تمويل شخصي بشروط بسيطة ويتم صرفة وفق رقابة أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز بنك الراجحي تسهيلات كبيرة في صرف التمويلات الشخصية من أجل تحسين الظروف المادية وكذلك بدء مشاريع خاصة بك أو شراء عقارات وغيرها، ويعمل مصرف الراجحي علي تقديم العديد من الخدمات الكثيرة للرجال والنساء كما يوفر تمويل للمتقاعدين والعسكريين أيضا، ويقدم بنك الراجحي تمويل بدون تحويل الراتب وبدون فوائد ويصل التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي وبفترة سداد طويلة تصل إلي 60 شهر، وهامش ربح تنافسي، بالإضافة إلي صرف التمويل لا يقل عن 2000 ريال سعودي ويتم صرف التمويل خلال 30 دقيقة فقط في وقت قياسي.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 2000 ريال سعودي، وأن لا يقل الراتب للمتقاعد عن 1900 ريال سعودي. يشترط ألا يقل عمر العميل عن 25 عاما، ولا يزيد عمر العميل عن 60 عاما. تقديم الصورة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة لكي يتم الحصول علي التمويل من مصرح الراجحي.

طريقة التقديم علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي الوقت للعملاء بدل الذهاب إلي أي فرع من فروع الراجحي، فقد يقدم تمويل شخصي عبر الموقع الالكتروني من خلال تطبيق مباشر كالتالي: