تسجيل المنازل في نظام نور للمرحلة المتوسطة والثانوية 1443 بالمملكة العربية السعودية هي خدمة إلكترونية أتاحتها المملكة لتسهيل عملية التسجيل في العملية التعليمية بصورة إلكترونية، حيث عملت المملكة على إتاحة التسجيل للطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني، في السياق التالي نقدم لكم خطوات تسجيل المنازل في نظام نور للمرحلة المتوسطة والثانوية 1443 والمستندات المطلوبة للتسجيل.

خطوات تسجيل المنازل في نظام نور 1443

تسجيل المنازل للطلاب هي تلك الآلية التي يتمكن من خلالها الطلاب من التواصل مع المعلمين للاستفادة من كافة الشروحات عبر نظام نور.

فقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على توضيح كيفية التسجيل للطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد 1443 للمراحل التعليمية من المنازل، ويتم التسجيل من خلال اتباع ما يلي:

أدخل إلى رابط موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني الرسمي.

سجل دخولك في الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكتب رمز التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول، حتى تنتقل إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور الإلكتروني.

اضغط على أيقونة تسجيل المنازل لطلاب المرحلة.

حدد المرحلة المراد التسجيل بها من المتوسطة أو الثانوية.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول، للدخول للمرحلة الدراسية.

من خلال تبويب الخدمات الإلكترونية الظاهر أمامك انقر على أمر تسجيل طالب منازل.

تظهر لك نافذة تحتوي على خانات عليك بملئها بالبيانات الشخصية المطلوبة.

حيث يمكنك ملء المعلومات المطلوبة على أن تكون دقيقة من اسم الطالب ورقم هويته الوطنية أو رقم إقامته إذا كان غير سعودي الجنسية.

بالإضافة إلى تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال في الخانات المخصصة لذلك.

يتم ارفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

في النهاية تحصل على إشعار يوضح نتيجة التسجيل وآلية القبول.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور التعليمي ؟

عند تسجيل الطلاب في نظام نور التعليمي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1443 يجب ارفاق بعض المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح في النظام، وهي: