فرنسا تستعد لفتح حدودها أمام المسافرين فى 9 يونيو الجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الحكومة الفرنسية، وضعت لأجل ذلك ما أسمته بـ"استراتيجية إعادة فتح الحدود"، نشرت مضامينها اليوم الجمعة، تبسط فيها الشروط المطلوبة للسفر إليها.
وأشارت إلى أنه يسمح للأشخاص الأوروبيين الملقحين بدخول الأراضى الفرنسية دون أى شرط إضافى، فيما يطالب البريطانيون والأمريكيون بتقديم فحص سلبى.
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