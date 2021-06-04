ترامب يندد باستمرار حظر فيسبوك: إهانة لـ 75 مليون ناخب أمريكى

وأعلن موقع "فيسبوك"، فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن حظر حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير2023، أى لمدة عامين كاملين بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.
وأفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023، سيجرى تقييما لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة"، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.
وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات فى حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلا، بحسب قناة "روسيا اليوم".
وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره فى السادس من يناير فى مبنى الكونجرس الأمريكى، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.
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