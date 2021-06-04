الخارجية الأمريكية: تحويل فائض لقاحات كورونا لمصر وعدة دول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تتضمن مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن. وكان بايدن أعلن فى مارس الماضى، أن بلاده ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بعد توفير التلقيح لجميع الأمريكيين.

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