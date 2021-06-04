دياب : هناك حصار خارجي مطبق على لبنان لدفعه للانهيار الشامل .. بالفيديو

دوت الخليج :- قال ه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب ان هناك حصار خارجي مطبق على لبنان لدفعه للانهيار الشامل .

واضاف دياب ان تداعيات أي انهيار لن تؤثر على اللبنانيين فقط بل على جميع المقيمين على أرض لبنان .

ودعا اللبنانيين إلى الصبر على أي قرار قد تأخذه أي جهة ويزيد معاناتهم .

ودعا القوى السياسية إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت لأنها تخفف عذابات اللبنانيين .

واشار دياب ان هناك حصار خارجي مطبق على لبنان لدفعه للانهيار الشامل .

وناشد دياب أشقاء لبنان وأصدقاءه عدم تحميل اللبنانيين أي مسؤولية لا يتحملونها فالشعب بحاجة للوقوف معه .

وبين ان لبنان في قلب الخطر الشديد فإما إنقاذه الآن قبل فوات الآوان وإلا فلن ينفع الندم .