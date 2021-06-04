البيت الأبيض عن حظر ترامب: لن يغير الحمار الوحشى خطوطه خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان فيسبوك حظر ترامب حتى يناير 2023، إن شركات التواصل الاجتماعى تتحمل مسؤولية مكافحة المعلومات المضللة على منصاتها.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، قالت بساكى فى مؤتمر صحفى "عندما ننظر إلى الأمر، فقد تعلمنا الكثير من الرئيس السابق ترامب على مدار العامين الماضيين بشأن سلوكه وكيفية استخدامه لهذه المنصات، ومن غير المحتمل أن يغير الحمار الوحشى خطوطه خلال العامين المقبلين. سوف نرى".

وأشارت بساكى، اليوم الجمعة، إلى أن البيت الأبيض غير متفائل بأن الرئيس السابق دونالد ترامب سيغير سلوكه.

واعتبر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حظره لمدة عامين على موقع فيسبوك "إهانة" للناخبين، مجددا مزاعمه بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب فى بيان: "حكم فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، صوتوا لنا فى الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020".

وأعلن موقع "فيسبوك"، فى وقت سابق اليوم الجمعة، أن حظر حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير 2023، أى لمدة عامين كاملين بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وأفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023، سيجرى تقييما لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة"، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.