تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 الناقلة مباراة السعودية واليمن في تصفيات مونديال 2022

يبحث عشاق الأخضر السعودي عن تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021. على مختلف الأقمار الصناعية لمشاهدة المنتخب السعودي الأول أمام اليمن، في أطار مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة تصفيات مونديال العالم 2022، وتصفيات الأمم الأسيوية 2032 والمباراة منقولة على قناة ksa sports hd 1 السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، قرر الاتحاد السعودي دخول الجماهير بضوابط احترازية وبنسبة معينة من سعة الملعب، وحدد قيمة التذاكر وطريقة الحصول عليها إلكترونياً، وفيما يلي تردد القناة الناقلة للمباراة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

يدخل المنتخب السعودي المباراة وهو متصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وكان الأخضر قد حقق فوزاً كبيراً في الجولة الماضية على منتخب فلسطين بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، بينما المنتخب اليمني يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 5 نقاط، وكانت أخر مباراة لليمن أمام منتخب سنغافورة وانتهت بفوز سنغافورة بهدفين مقابل هدف وحيد لليمن.

أسعار تذاكر مباراة السعودية واليمن القادمة

بعد أن سمحت السلطات السعودية بحضور جماهير بنسب محددة في المباريات، ووفق ضوابط صحية فقد حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم أسعار تذاكر مباراة السعودية واليمن، بأسعار ، 30، 50، 75، ريال ويوجد تذاكر متميزة بسعر 500 ريال، و 1000 ريال.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12149 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 بطاقة مباراة السعودية واليمن القادمة المباراة السعودية * اليمن البطولة تصفيات مونديال كأس العالم، وكأس الأمم الأسيوية الموعد والتوقيت السبت 2021/06/05 التوقيت 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب مرسول بارك القنوات الناقلة ksa sports hd 1 بطاقة مباراة السعودية واليمن القادمة

تردد قناة السعودية الرياضية 2021