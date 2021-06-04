فتح محفظة استثمارية بنك الراجحي الكترونياً والشروط التي يجب توافرها

فتح محفظة استثمارية بنك الراجحي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية اونلاين دون الذهاب الي البنك وشروط فتح محفظة بنك الراجحي للاستفادة بالخدمات الكبرى للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي الحرمين الشريفين، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن أفضل محفظة مالية يمكن إنشائها للمساعدة في اتمام العديد من المعاملات المالية كعمليات الشراء من الإنترنت وغيرها من المعاملات الأخرى، ولكن لم يتوفر الي الآن أفضل من محفظة الراجحي، وذلك لأنه يُعد من أكثر البنوك بالمملكة العربية السعودية التي لديها العديد من الفروع المنتشرة بكافة أنحاء المملكة السعودية، ولديها العديد من الخدمات المالية لعملائها.

شروط فتح محفظة استثمارية بنك الراجحي

يوضح مصرف الراجحي بعض الشروط الخاصة التي من لابد من توافرها لكي يتمكن المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية أو العملاء التابعيين لمصرف الراجحي أو العملاء الخرجين من فتح محفظة مالية استثمارية ببنك الراجحي بكل سهولة، حيث يتمكن الأفراد بعد فتح المحفظة من انجاز العديد من العمليات البنكية المصرفية كإيداع الأموال وسحبها، حيث يعتبر بنك الراجحي واحداً من أهم البنوك التي تقدم الخدمات المالية المميزة لعملائه، وأهم هذه الشروط:

لابد من توافر الرقم الخاص بالعميل ورقم الهوية للمواطنين السعوديين، ورقم الإقامة للمقيم بالمملكة العربية السعودية.

ادخال بيانات العميل الي الموقع كرقم الحساب الخاص به بمصرف الراجحي، والرقم السري الخاص بالعميل ورقم الصراف الآلي من أجل التأكد من شخصية صاحب الحساب، ومن لم يملك حساب يجب عليه فتح حساب ببنك الراجحي.

ادخال رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل المضاف الي البيانات الخاصة علي البريد الإلكتروني أو الموقع.

انشاء محفظة في بنك الراجحي

يتم فتح محفظة في بنك الراجحي بشكل إلكتروني ومجاني تماماً من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي عن طريق الخطوات الآتية:

الضغط علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي علي الانترنت.

ادخال البيانات المطلوبة علي الصفحة الالكترونية بطريقة صحيحة.

ادخال الكود الذي تم إرساله من خلال بنك الراجحي علي رقم الحساب لتفعيل المحفظة، بعد ذلك يتمكن الشخص من استلام كلمة المرور واسم المستخدم للدخول علي المحفظة التي تم إنشاءها.

رسوم فتح محفظة استثمارية بنك الراجحي

يبحث الكثير من المواطنين خاصةً المهتمون منهم بمجال التداول والاستثمار عن طريقة ورسوم فتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي، فبنك الراجحي يقدم خدمة فتح المحفظة الإستثمارية به مجاناً تماماً بدون رسوم إدارية، كما يمكن يقدم للعميل خدمات استثماريه رائعة كشراء الذهب وتداوله مجاناً أيضاً.