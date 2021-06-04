محكمة شعبية فى بريطانيا تحقق فى إبادة الصين للإيجور

جدة - نرمين السيد - وأفاد شهود عيان أمام المحكمة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن السجناء فى معسكرات احتجاز الإيجور "يتعرضون للإذلال والتعذيب والإساءة بشكل مستمر". وقال رئيس المحكمة جيفرى نيس، إن "أكثر من 36 شاهدا سيقدمون شهادات خطيرة ضد السلطات الصينية خلال 4 أيام من جلسات الاستماع". ولا تتمتع المحكمة بدعم الحكومة البريطانية، وليس لديها صلاحيات لفرض عقوبات على الصين، لكن المنظمين يأملون أن تساهم عملية نشر الأدلة علنا فى دفع التحرك الدولى، والتصدى "للانتهاكات التى يتعرض لها الإيجور".

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