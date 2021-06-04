بوتين: أتطلع لنتائج إيجابية للقائى مع بايدن وأستبعد انفراج العلاقات

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى حديث "للقناة الأولى" الروسية، إن "الرئيس بايدن شخص ذو خبرة كبيرة، وعمل فى السياسة طوال حياته، وخبير ومتوازن ودقيق... آمل بشدة أن يخرج اجتماعنا بنتائج إيجابية".

وأضاف: "لا أتوقع أى انفراج فى العلاقات الروسية الأمريكية، ولا شيء يمكن أن يذهلنا بنتائج اللقاء، لكن حقيقة أننا سنلتقى، ونتحدث عن إمكانية إنعاش العلاقات الثنائية، ونتحدث عن القضايا المشتركة التى تهمنا، ومثل هذه القضايا بالمناسبة كثير، وهذا فى حد ذاته ليس سيئا".

وتابع: "أتطلع إلى نتيجة إيجابية.. آمل أن تتهيأ الظروف لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وحل القضايا التى تواجه بلدينا. ليس مجتمعنا فقط، بل المجتمع الدولى بأسره، وأعنى قضايا الاستقرار الاستراتيجى والأجندة البيئية والصراعات الإقليمية التى نهتم جميعا بإنجازها".

وختم: "آمل بشدة أن تكون إرادته هذه أيضا عاملا إيجابيا يؤثر فى نتائج لقائنا".

وسيعقد الرئيسان قمتهما المشتركة فى الـ16 من يونيو فى جنيف بسويسرا.