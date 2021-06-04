الحكومة اليمنية: بيان مجلس الأمن حول خزان صافر غير كافٍ

وأوضح وزير المياه والبيئة اليمنى، توفيق الشرجبى، فى بيان، ان "الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشى الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطى فى التاريخ بسبب الرفض المتكرر للميليشيا الانقلابية الحوثية".
وأضاف، أن "بيان مجلس الأمن الدولى الداعى إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير هى خطوة دون مستوى التهديد البيئى والإنسانى الخطير.
واتهم المسؤول اليمنى، مجلس الأمن بأنه لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن دور مجلس الأمن الدولى مهم وضرورى للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية فى البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك فى المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمى.
ودعا وزير المياه والبيئة اليمنى، إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطى واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولى بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفى الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادى الكارثة.
كما طالب بإدراج قيادة ميليشيا الحوثى كمجرمى بيئة، وأكد ان الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادى الكارثة بما فى ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذى يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئى.
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