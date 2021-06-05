فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz – رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 الجزائر

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 عبر ostad.education.gov.dz، أطلقت وزارة التربية الوطنية الجزائرية منذ يومين النظام المعلوماتي الجديد للأساتذة لمواكبة العملية التعليمية إلكترونيا عن بعد، وكانت وزارة التربية الوطنية نشرت رابط نظام فضاء الأساتذة ليتمكن الأساتذة من التسجيل فيه والتعرف على الخدمات المتاحة لهم عن بعد ويعتبر هذا النظام المعلوماتي الجديد للأساتذة أرضية معلوماتية خاصة بالقطاع التعليمي في الجزائر، نتعرف معكم على رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 و الخدمات المتوفرة في فضاء الأساتذة وطريقة التسجيل.

فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz

وضحت وزارة التربية الوطنية طريقة وخطوات التسجيل في موقع فضاء الأساتذة للعام 2021 إلكترونيا، حيث كان من المتوقع ان يستمر التسجيل حتى 3 جوان، حتى أعلن وزير التربية الوطنية عن فتح موقع فضاء الأساتذة واستمراره حتى تاريخ 19 جوان كحد أقصى ودعا جميع المديريات التربوية والتعليمية بدعوة كافة الأساتذة الى ضرورة التسجيل في موقع فضاء الأساتذة وتعبئة الاستبيان الخاص بالتمدرس الاستثنائي للعام 2021-2022.

يجب أن يكون لدى الأساتذة رمز وظيفي خاص بكل أستاذ وفي حال عدم الحصول على الرمز الوظيفي سيتم المطالبة بشهادة عمل. في حال كان للأستاذ شهادة عمل قديمه فهي تفي بالغرض حيث أن الرقم الموجود بها ثابت لا يتغير. الدخول على موقع فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz يتم فتح الصفحة ثم يجب النقر على الخانة الحمراء (التسجيل) قم بتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على تسجيل ومن ثم قم بطباعة الاستمارة. بعد طباعة الاستمارة قم بتسلميها للإدارة التابع لها لتأكيد تسجيلك ويتم بعد ذلك استرجاع وصل الاستلام لإثبات التسجيل وتفعيل الحساب.

رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

خدمات موقع فضاء الأساتذة

يقدم الموقع كمرحلة أولية في النظام المعلوماتي الجديد والتحول الرقمي التالي:( الوثائق الإدارية، الوثائق البيداغوجية، الأفواج التربوية (عرض وطباعة قوائم الأفواج التربوية للتلاميذ، إرسال ملاحظات بيداغوجية مباشرة لأولياء التلاميذ، إشعار بالغياب، المشاركة في الحركة، خدمة انشغالات لطرح مختلف الانشغالات عبر مراسلة الجهات المختصة بكل سهولة.