نقدم لكم من خلال مقالنا ، ومن خلال موقع ثقفي ، مجموعة من العروض يقدمها بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وتعتبر هذه العروض خاصة وفريدة من نوعها للعملاء بالمملكة ، ولعل من اهم هذه العروض هو استرداد نقدي من بنك الرياض ، وتبلغ قيمة الاسترداد 20% من بنك الرياض ، فمن خلال بطاقة فيزا يستطيع عميل البنك الحصول علي قيمة 20% حد اقصي للاسترداد علي القيمة المالية لمشترياته لدي بعض المتاجر المحددة بتأهيل البنك لعملية الكاش باك ، ويعتبر العرض هدية لعملاء البك لإعطاء تجربة للشراء تتناسب مع تطلعاتهم ويمكنك الحصول علي هذه البطاقة من خلال فتح حساب جاري في دقيقتين من بنك الرياض

المزايا الائتمانية والمصرفية لتقديم بطاقة فيزا الائتمانية

تقديم بطاقة فيزا سيغنتشر كاش باك الائتمانية من بنك الرياض العديد من المزايا الائتمانية والمصرفية نعرضها لكم كالاتي :

العرض يوفر ميزة الاسترداد النقدي علي المشتريات اليومية.

يمكنك الاستمتاع بعرض إيداع الاسترداد النقدي بعد صدور كشف الحساب الشهري مباشرة.

يوفر العرض ميزة الدخول المجاني إلي اكثر من الف صالة كبار الشخصيات في 300 من مطارات العالم.

تقدم اربع اشهر مجانية من أول سنة مع أنغامي بلس.

توفر ميزة تامين سفر لحاملين البطاقة وعائلتهم حتي 90 يوم خلال الرحلة.

الاستفادة من برنامج قسط بهامش ربح منافس.

طريقة تقديم طلب فيزا استرداد نقدي من بنك الرياض

يمكن للعميل الحصول علي العديد من القروض الشخصية ، كما يمكنه الحصول علي الفيزا بملئ نموذج الطلب بالخطوات الآتية :

ندخل علي الصفحة الرئيسية لبنك الرياض.

نضغط علي بطاقة فيزا سيغنتشر كاش باك من مبوب أفراد.

نختار المزيد للدخول لصفحة العرض.

نضغط علي كلمة تقدم الآن نتحول لصفحة التقديم.

نملا كافة البيانات المطلوبة.

نقوم بالضغط علي حاسبة التمويل للمتابعة والطلب.

ويجب مراعاة أن هذا العرض يسري حتي تاريخ السابع عشر من شهر مايو 2021 علي أن تتغير قيمة الاسترداد بعد ذلك التاريخ ، ويتم أيضاً إيداع مبالغ الاسترداد النقدي الإضافي خلال 45 يوم عمل من تاريخ نهاية العرض ، ومراعاة أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة ، كما يستطيع العملاء الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الرياض.