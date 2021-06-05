شركة تويتر تعلن عن أول خدمة مدفوعة.. وهذه تفاصيلها

أعلنت شركة تويتر، الخميس، عن أول خدمة اشتراك مدفوعة القيمة، ستمنح المستخدمين ميزات إضافية.
وستكون الخدمة متوفرة في الوقت الحالي على الأقل في كل من أستراليا وكندا، وستتيح إمكانية التراجع عن تغريدة بعد نشرها مقابل رسوم شهرية.
ويطلق على الخدمة الجديدة اسم "تويتر بلو"، وستمنح المستخدمين فرصة 30 ثانية بعد نشر تغريداتهم، لاتخاذ قرارهم بتصحيح التغريدة أو إعادة النظر في مضمونها.
كما تمنحهم الخدمة خيار وضع إشارة مرجعية على التغريدات وتنظيمها في مجلدات، بحيث يمكن العثور عليها بسهولة عند العودة إليها مرة أخرى.
وبحسب مسؤولين في شركة تويتر، فإن الميزات التي تم توفيرها في "تويتر بلو" جاءت استجابة لتعليقات وطلبات المستخدمين.
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