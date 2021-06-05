بعد حذف رسالة للرئيس.. دولة إفريقية تهدد تويتر بالحظر

قالت الحكومة النيجيرية، الجمعة، إنها ستحجب موقع تويتر إلى أجل غير مسمى، في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد يوم من حذف الموقع تغريدة مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس محمد بخاري حول حركة انفصالية.

ولم يتضح على الفور متى سيدخل الحجب حيز التنفيذ، حيث كان لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى تويتر حتى وقت متأخر من الجمعة.

وقال كثيرون إنهم سيستخدمون شبكات اختراق الحظر (في بي إن) لتخطي الحجب والاستمرار في الوصول إلى الموقع، فيما سخر آخرون من الحكومة لاستخدامها المنصة ذاتها للإعلان عن إجراء التعليق.

وكتب أحد المستخدمين مغردا ردا على ذلك: "أنت تستخدم تويتر للإعلان عن حجب تويتر؟ ألست غاضبا؟".

وصرح وزير الإعلام لاي محمد، الجمعة، أن المسؤولين الحكوميين اتخذوا هذه الخطوة لأن المنصة كانت تستخدم "لأنشطة قادرة على تقويض وجود الشركات في نيجيريا".

وانتقد محمد تويتر لحذفه التغريدة، قائلا: "مهمة تويتر في نيجيريا مشبوهة للغاية"، مضيفًا أن تويتر قام في السابق بتجاهل تغريدات "تحرض" ضد الحكومة النيجيرية.

وحذف تويتر تغريدة لبخاري الأربعاء الماضي ووصفها بالمسيئة، بعدما هدد الرئيس متشددين انفصاليين مشتبهين في جنوب شرق البلاد.

ولقي أكثر من مليون شخص حتفهم خلال الحرب الأهلية 1967-1970 عندما سعى انفصاليون إلى استقلال إقليم بيافرا الذي تقطنه عرقية إيغبو. وكان بخاري، وهو من عرقية فولاني، في الجانب المعارض في الحرب ضد عرقية إيغبو.

وفي الأشهر الأخيرة وجهت اتهامات لانفصاليي بيافرا بمهاجمة منشآت ومقار تابعة للشرطة والحكومة، وتعهد بخاري بالانتقام و "الرد عليهم باللغة التي يفهمونها".