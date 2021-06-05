البيت الأبيض: تقرير الأجسام الطائرة الغامضة لم يكتمل بعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم، أن التقرير لم يتوصل إلى دليل على نشاط مصدره من خارج الأرض، لكنه يعجز عن تقديم تفسير قاطع للحوادث التى تسميها الحكومة "الظواهر الجوية غير المأهولة".

يذكر أن الباحث الأمريكى فى مجال الفيزياء الفلكية آدم فرانك، لم يستبعد وقوع الولايات المتحدة فى خطأ عندما اعتبرت طائرات مسيرة روسية وصينية "أجساما طائرة مجهولة".

وفى أبريل الماضى، نشر البنتاجون 3 مقاطع فيديو قصيرة رصدتها كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تظهر أجساما غريبة طائرة وهى تتحرك بسرعة فائقة.

وقالت وزارة الدفاع بعد 4 أشهر من ذلك، إن البنتاجون شكل فريق عمل لفهم طبيعة وهوية هذه الأجسام بشكل أفضل، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".