أفغانستان: 20 قتيلا بينهم مدنيون بضربة جوية ضد طالبان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن غارة جوية أفغانية استهدفت مقاتلى "طالبان" فى قاعدة عسكرية مهجورة بولاية هلمند الجنوبية، قتل فيها ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم عدد من المدنيين.





وقال الجيش إن قواته الجوية وجنوده استهدفوا مقاتلى "طالبان" فى منطقة نهر سراج بالإقليم، أثناء نهبهم أسلحة وذخائر من القاعدة، وأن 20 من مقاتلى "طالبان" وبضعة مدنيين كانوا يشاركون فى عملية النهب قتلوا. وزعمت حركة طالبان أنها اقتحمت القاعدة الواقعة على طريق سريع يربط، غرب وجنوب البلاد بين مدينتى قندهار وهرات، فى وقت متأخر من أمس الخميس. وقال المتمردون إن عدد القتلى يوم الجمعة، بلغ 30 وجميعهم من المدنيين، واتهم المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد الجيش الأفغانى بشن غارات جوية على المدنيين.

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