البنك الدولى يعلق عملياته فى مالى بعد الانقلاب الثانى

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم المؤسسة الدولية فى باماكو، اليوم الجمعة، إن البنك الدولى الذى يتخذ من واشنطن مقرا له "أوقف مؤقتا المدفوعات لعملياته فى مالى، حيث يقوم بمراقبة وتقييم الوضع عن كثب".

كما سبق وأن أوقف الاتحاد الإفريقى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عملياتهما فى مالى.

وخلع الكولونيل أسيمى جويتا الأسبوع الماضى مسؤولى الحكومة الانتقالية، الذين تولوا مناصبهم بعد انقلاب أغسطس الذى أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا.

وأشار المتحدث إلى أن قرار البنك الدولى الجمعة يتماشى مع سياساته التى تطبق فى مواقف مماثلة، حسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.