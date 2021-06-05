جدة - نرمين السيد - أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج المغربى، أن العاهل المغربى الملك محمد السادس وجه باستمرار دعم الحوار الليبى والمساهمة فى حل الأزمة الليبية؛ من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء، لإرساء الاستقرار والسلام فى ليبيا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل المغربى يوجه بدعم الحوار الليبى والمساهمة فى حل الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.