طريقة إضافة مستفيد في البنك الأهلي هي هي خدمة من ضمن الخدمات التي يوفرها البنك الأهلي لكافة العملاء، والمعروف أن البنك الأهلي السعودي، يعد من ضمن المؤسسات الكبرى بالمملكة ضمن الخدمات التي يقدمها هي تنشيط حساب أو إضافة حساب والتي يمكن أن تتم من خلال الاتصال بالبنك، والتي تتم من خلال التواصل عبر خدمة العملاء بالبنك والتي يعمل على توفير الوقت والجهد سواء إتمامها بالهاتف الجوال أو عبر أون لاين، حتى تتم هذه العملية يجب اتباع مجموعة من الخطوات، ومن أجل ذلك يجب أن نوضح لكم كيفية إتمام العملية الخاصة بإضافة مستفيد وكل تعامل يتم من خلال البنك الأهلي السعودي، التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري في السعودية وشروطه.

طريقة إضافة مستفيد في البنك الأهلي التجاري في المملكة

البنك الأهلي التجاري السعودي معروف منذ القدم بالخدمات الجليلة والمتميزة التي يحرص على تقديمها وتوفيرها لعملائه مثل توفير خدمة تنشيط أو إضافة مستفيد في البنك، وحتى تتم هذه العملية يجب اتباع الخطوات التالية:

يقوم البنك بالاتصال بالعميل أو المستخدم من خلال الهاتف من أجل إتمام عملية التنشيط أو الإضافة. تقوم خدمة العملاء بإبلاغ المستفيد عن جميع التفاصيل. يقوم البنك الأهلي التجاري في المملكة بالانتظار حتى تتم الموافقة على التنشيط. يقوم العميل بالضغط على الأيقونة التي بها رقم واحد. يطلب البنك من المستفيد أن يقوم بإضافة الرقم السري، المخصص برقم الهاتف المصرفي. يتم إرسال رسالة من البنك إلى العميل عبر الهاتف، حيث يتم من خلالها التأكيد على إتمام عملية الإضافة بنجاح.

خطوات تنشيط حساب راكد في البنك الأهلي

من أجل أن يقوم أي عميل بتنشيط حساب راكد في البنك الأهلي يجب أن يقوم العميل بعمل بعض الخطوات التالية:

أن يقوم العميل بالاتصال على الرقم الذي تم تخصيصه، من أجل خدمة العملاء داخل البنك الأهلي التجاري. وفي حالة أخري يمكن للعميل أن يقوم بالتسجيل في الخدمات الخاصة بـ الأهلي أون لاين. يقوم البنك بشكل تلقائي الاتصال بالعميل، وأن يقوم بمتابعة كافة الأحداث. يقوم العميل بالنقر على أيقونة واحد بعد القيام بسماع جميع الشروط من أجل التنشيط للحساب. قم بكتابة الرقم السري وهو عبارة عن أربعة حروف في الأماكن المخصصة. سو يصل للعميل رسالة نصية على الرقم المسجل بالبنك، حتى تؤكد علي نجاح العملية الخاصة بالتنشيط.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري

حتى يقوم المستخدم بإضافة مستفيد من الضروري أن يقوم بالاتصال على رقم 920001000، كما أن خدمة إضافة المستفيد تعتبر من الخدمات التي يتم تقديمها بصورة مجانية، ولا تتطلب دفع أي رسوم من العميل.