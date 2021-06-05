شراء الذهب من مصرف الراجحي تعرف على طريقة وشروط شراء الذهب من الراجحي. حيث إنه هناك العديد من المزايا التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه. زيادة عن سعي مصرف الراجحي المستمر لتقديم العديد من الخدمات المميزة لكسب رضا العملاء، كما إنه يوفر لهم الكثير من صور التمويل والقروض ذات عروض مميزة، بالإضافة إلى ذلك فيقوم بنك الراجحي بتقديم خدمة جديدة للعملاء وهي إمكانية شراء الذهب إلكترونيا عبر البنك، حيث إنه يوفر العديد من الطرق المختلفة للاستثمار، وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضا على على تحويل نقاط الراجحي إلي هدايا وطريقة اكتساب نقاط الراجحي وكيفية الاستعلام عنها

شراء الذهب من مصرف الراجحي

حيث يقدم بنك الراجحي خدمة إلكترونية مميزة لعملائه عن طريق السماح بتداول الذهب والاستفادة من مسار الاستثمارات المتميز. كما إنه يوفر سوق الذهب سيولة كبيرة وفرص متميزة للربح أيضا، فلقد يقوم العملاء بشراء الذهب والسبائك عن طريق الوكلاء للشركات التي تتبع مصرف الراجحي والتي تسمح بتداول الذهب. كما إنه لهذه الخدمة العديد من المزايا المختلفة التي يستفاد بها العميل، ويمكننا عرضها كما يلي :

من أفضل المزايا هي تقديم أفضل أنواع من الذهب

تزداد فترة الاستثمار من أول شهر وإلي ثلاث سنوات

يتم توثيق الذهب قبل الاستثمار به

لا يتم تطبيق على سبائك الذهب ضريبة القيمة المضافة

يتم حفظ الذهب داخل صندوق الأمانات

أهم الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة

لكي يتمكن الفرد من الاستمتاع بعمليه شراء سبائك الذهب فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها فيه. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يمتلك العميل حساب شخصي داخل الراجحي، وإذا لم يكن لديه فيمكنه إنشاء حساب بشكل إلكتروني أيضا.

يشترط ألا يقل عمر العميل عن 18 عاما، كما يجب ألا يزيد العمر عن 60 عاما

ينبغي ألا يقل وزن الذهب عن 10 جرام.

كما يشترط أن تتم عملية الشراء تبعا للمعايير الموضوعة.

أولاً يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي

ثم الضغط علي خيار تجارة الذهب

وبعدها الضغط على تقدم بطلبك الآن

ثم عليك إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والإجابة على جميع الأسئلة.

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق والضغط على إرسال.

طريقة شراء سبائك الذهب