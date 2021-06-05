وزير الخارجية الروسى يؤكد دعم بلاده للحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع نظيره الروسى؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى.

واستعرض الجانبان أهمية إجراء الانتخابات لبناء الأسس الصحيحة للنظام الديمقراطى فى العراق، وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع، مع التأكيد على الدور المهم الذى تلعبه الشركات النفطية الروسيّة فى العراق.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمى، تطرق الوزيران إلى الوضع فى فلسطين وضرورة دعم شعبها للوصول إلى أهدافهم المشروعة.