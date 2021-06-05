تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 2022 .. خطوات التسجيل من خدمات ولي الأمر

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، بدأت قبل أيام وزارة التربية والتعليم في مصر، بإطلاق رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث سيتم التقديم إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس ومديرية التعليم، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، وبدورنا نوضح لكم طريقة ورابط تقديم أولى ابتدائي للمدارس الحكومية الرسمية لغات 2021-2022.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 2022

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبناءهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي عبر البوابة الرسمية لمركز معلومات الوزارة ومن خلال حساب ولي الأمر، حيث ينبغي لهم إنشاء حساب ولي أمر عبر الموقع، حيث يقتصر التسجيل فقط لأولياء الأمر، ليتم تسجيل الأبناء في المدارس الحكومية التابعة للوزارة.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 -2022

يتم تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية عبر موقع الوزارة من خلال الرابط: اضغط هنا.

إدخال الرقم القومي لولي الأمر وكلمة السر الخاصة به.

اختيار خانة التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022.

البدء في تسجيل بيانات الطفل وهي الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الشهر، اليوم، محافظة الميلاد، النوع، ومن ثم تسجيل الدخول.

إضافة البيانات المطلوبة التالية كاسم الطفل، الوالد، الجد، الديانة، الرقم القومي للطفل.

إضافة بيانات السكن الذي يعيش به الطالب، وكتابة بيانات التواصل لولي الأمر وبيانات والدة الطالب.

بعدها سيتم اختيار الإدارة التعليمية، واختيار اسم المدرسة المراد الالتحاق بها.

البدء في تسجيل الرغبات، وبعد الانتهاء يجب طباعة الملف.

بعدها يجب اختيار أيقونة الحفظ واختيار نوع الحفظ.

وبذلك تنتهي كافة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والتي بدأت من اليوم الأول من شهر يونيو وتستمر لمدة شهر كامل، ومن المقرر أن تظهر نتائج القبول على نفس الموقع بعد أن تقوم لجنة القبول بفرز الطلبات، ليتم استكمال إجراءات القبول في المدرسة.