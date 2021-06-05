طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي وأرقام خدمة عملاء صحتي

طريقة تغيير رقم الجوال، يعد عبارة تغير رقم الجوال في تطبيق صحتي وأرقام خدمة عملاء صحتي يعتبر من اهم التطبيقات المتاحة من وزارة الصحة، ويقدم العديد من الخدمات الصحية لمواطني المملكة وبالتالي وهذا التطبيق مجاني قدمته الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ويبحث الكثير من الاشخاص في المملكة عن كيفية تغير رقم الجوال في تطبيق صحتي، وبالأضافة إلي ذلك أن تطبيق صحتي هو التطبيق الأكثر استخداماً هذه الأيام بسبب تداعيات جائحة كرونا، ونقدم لكم أهم واحدث تفاصيل تغير رقم الجوال في تطبيق صحتي من خلال هذا المقال.

طريقة تغير رقم الجوال في تطبيق صحتي

تطبيق صحتي من اشهر التطبيقات التي تساعد الكثيرين من المواطنين لأن له ايضاً من اهمية كبيرة وبالتالي يعمل لكثير من الاشخاص، يعمل في المملكة علي أكثر من رقم جوال ويريد الاستفسار عن طريق تغير رقم الجوال في التطبيق تحديداً للوصول الي معلومات، نتيجة لذلك كي لا يخسر جميع البيانات والمعلومات الخاصة به، وطريقة تغيير رقم الجوال ويقدم التطبيق مميزات كثيرة بأختصار ومن ابرزها التالي:

اولاً: يستطيع المواطن من خلال التطبيق معرفة أماكن الزحام المختلفة داخل المملكة.

يقدم التطبيق للمواطنين خدمة الاستشارات الطبية الكترونياً.

يستطيع المواطن من خلال التطبيق حجز لتلقي اللقاح دون الذهاب الي المستشفيات للحجز.

يستطيع المواطن معرفة مواعيد مراكز الرعاية الصحية.

يكون المواطن علي معرفة بكافة تفاصيل الاماكن التي يكثر فيها انتشاراً للوباء بالمملكة.

يوفر التطبيق معرفة أقرب صيدلية للمستخدم.

يرسل التطبيق الكثير من التنبيهات بخطر عند وجود إصابات كرونا.

كيفية تعديل رقم الجوال في برنامج صحتي

أصبح تطبيق صحتي شيئا لا غنى عنه للمواطن لما به من فوائد ومميزات كثيرة لمستخدميه، غير أنه يساعد كثير الأشخاص. ومن مميزاته فيه أنه يساعد على توفير الوقت والجهد والراحة لمستخدميه، بالإضافة إلى ذلك كله يوفر العديد من الخدمات الطبية. دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة، وعلاوة على ذلك يقدم التطبيق كل ما هو جديد عن جائحة كرونا . وأطلقت وزارة الصحة هذا التطبيق الالكتروني لتغير رقم الجوال، للحد من الزحام لتطبيق التباعد الاجتماعي للأفراد للحفاظ على السلامة العامة. لجميع المواطنين بالإضافة إلى ذلك يمكن للمواطنين التواصل مع خدمة عملاء صحتي في أي وقت وأي مكان داخل المملكة.

أرقام خدمة عملاء صحتي

وفرت وزارة الصحة السعودية ارقام خدمة عملاء صحتي لمن يرغب في الاستعلام عن أمر ما حول كيفية استخدام التطبيق، ونتيجة لذلك أو من يرغب في تغير رقم الجوال في تطبيق صحتي، وقد اتاحت وزارة الصحة تثبيت التطبيق من خلال رابط تطبيق صحتى، وفرت وزارة الصحة رقم خدمة عملاء صحتي ٩٣٧ الاستفسار عن اي مشكلة تواجه المواطن عبر البريد الالكتروني، يستطيع المواطن تغير رقم الجوال عبر التواصل مع خدمة عملاء صحتي ويتولى الدعم الفني حل المشكلة المطلوبة وإنجاز المهام والاختصاصات الفنية للمواطنين.