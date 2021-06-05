60000 ريال منتج آهل للسعودي بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل يمنح لكل السعوديين عبر بنك التنمية الاجتماعية الذي يعتبر من أهم البنوك في المملكة حيث تقدم العديد من التمويلات الإجتماعية الميسرة لكل السعوديين بدون الحصول على فوائد على مبلغ التمويل كما تميز الموظف الحكومي بالسعودية بالحصول على قرض منتج آهل بدون كفيل ولكن هناك مميزات عامة متعددة تمنحها لكل المواطنين السعوديين والسعوديات في السعودية لمساعدتهم وخدماتهم في المملكة العربية السعودية ومنها الحصول على قرض منتج آهل بالتقسيط الشهري بفترات ميسرة تصل إلى خمسة سنوات كحد أقصى للسداد في السعودية والآن يمكن الحصول عليه من خلال رابط التقديم على قرض منتج آهل في المملكة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية والذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة عام ١٤٤٢ هجرياً.

الشروط المطلوبة لمنح تمويل منتج آهل بالسعودية

تمويل منتج آهل بالسعودية يمتاز بالتقسيط الميسر لمدة خمس سنوات بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً ولكن يتم الأختبار عن طريق الشروط والأحكام المطلوبة والتي يجب توفيرها للحصول على منتج آهل كما يلي بكافة التفاصيل:

يجب توفير موافقة الكفيل الغارم للتقديم عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويخرج من ذلك الشرط كل موظفي القطاع الحكومي بالسعودية.

يشترط الحصول على قرض آهل الميسر بالسعودية أن يكون عمر العميل المتقدم من 21 سنة ويصل عمره إلى 60 سنة تقريباً.

يفضل منتج آهل أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويطلب التمويل بحد أقصى 60000 ريال سعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الدخل الشهري المناسب عند التقديم على طلب تمويل منتج آهل بالسعودية يبدأ من 2000 ريال سعودي فأكثر لقبول طلب التمويل من البنك.

سداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة في موعدها المحدد لدى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات صرف منتج آهل بالسعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية الذي يطلق عليه باسم بنك التسليف والادخار السعودي يقدم منتج آهل لكل مواطن سعودي حاصل على تمويل إجتماعي مسبق من البنك مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل السيارات أو تمويل الترميم وتم توفير للقرض الكثير من المميزات التمويلية الميسرة التي سوف نتعرف عليها اليوم من خلال موقع ثقفني كما يلي بكل التفاصيل الجديدة: