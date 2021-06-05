query.gov.ps رابط فحص المنحة القطرية يونيو 2021 بصرف 100$ وزارة التنمية الاجتماعية

متابعة query.gov.ps رابط فحص المنحة القطرية التي تقوم الحكومة القطرية بصرفها لقطاع غزة كمساعدة شهرية أو دورية للأسر الفقيرة والمتعففة في القطاع، وقد قامت وزاة التنمية الاجتماعية بالقطاع بصرف الدفعة الأخيرة للاسر والتي تقدر بقيمة 100$ للأسرة الواحدة في السابع من مايو 2021 بينما تترقب لاسر الغزاوية موعد الصرف في شهر يونيو بعد الأحداث الأخيرة على القطاع.

كيفية الاستفادة من المنحة القطرية وطريقة تقديم الشكاوى

وتكون المبالغ المقررة من وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ضمن برنامج مساعدات دولة قطر للقطاع بعد الحصار الذي يشهده في السنوات الأخيرة لمساعدة الأسر افقيرة التي ترتفع أعدادها عاما بعد الآخر بعد تداعي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع، وتقوم الاسر الفقيرة بالتسجيل في موقع الوزراة لتكون ضمن المشمولين بالمنحة القطرية في الدفعات الجديدة.

شروط المنحة القطرية على غزة

يكون لصرف المبالغ التي تقرر للأسر الفقيرة والمتعففة والراغبين في الدعم من معدومي الدخل بالقطاع باتباع عدد من الشروط والتي من أهمها:

لابد أن يكون المسجل بقوائم الوزارة من سكان القطاع.

يتم غثبات الدخل الشهري وإثبات الحاجة للدعم المادي.

يجب ألا يكون الراغب في الحصول على الدعم من غير معتادي السفر خارج القطاع.

يتم ذكر عدد أفراد الأسرة.

يتم التسجيل والاستعلام عبر رابط الاستعلام الحكومي المركزي.

أخبار صرف 100$ لشهر يونيوعبر رابط فحص المنحة القطرية

لم تصدر اية بيانات عن صرف الدفعات النقدية للأسر الفقيرة بالقطاع في شهر يونيو 2021، وذلك بعد العدوان الكبير على القطاع وتهدم منشآته والبنية التحتية فيه، حيث تتشدد الجهات الإسرائيلية في التحويلات النقدية لسكانه لحين الاتفاق الجديد على طرق جديدة للتعامل.

طريقة استعلام المنحة القطرية

تقوم هيئة الاستعلام الحكومي والوزارة باستقبال طلبات الراغبين في الحصول على الدعم بالخطوات التالية: